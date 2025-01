Il cosplay di 2B con il costume di Kainé da NieR Automata di shirogane-sama è una replica fedele

In attesa di scoprire se quest'anno verrà annunciato un nuovo NieR, come suggerito dal producer Yosuke Saito, oppure se i fan dovranno pazientare ulteriormente, vi proponiamo un cosplay di 2B firmato da Shirogane-sama, che come al solito ha realizzato una rappresentazione praticamente perfetta di questo personaggio.

Kainé è uno dei personaggi principali del cast di NieR e del remake uscito nel 2021. È una dei compagni del protagonista del gioco e un'abile combattente che usa una coppia di spade dalle lame seghettate per sminuzzare gli avversari. Si tratta di un personaggio complesso e affascinante, con una storia segnata da tragedie personali e un corpo a metà umano e metà Shade, delle entità spettrali che popolano il mondo di NieR. Nel DLC 3C3C1D119440927 del sequel NieR: Automata è possibile sbloccare un costume identico indossato da questo personaggio per 2B.