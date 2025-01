Le serie TV e film più visti su Netflix in Italia premiano Ilary Blasi e non solo

Netflix ha reso disponibili le nuove classifiche settimanali delle serie TV e dei film più visti in Italia. Iniziamo vedendo le serie in Top 10 in questo momento:

ACAB - Stagione 1 Squid Game - Stagione 2 Ilary - Stagione 1 XO, Kitty - Stagione 2 American Primeval - Mini serie La prova - Mini serie Missing You - Mini serie Squid Game - Stagione 1 Profilo Falso: Killer Match Profilo Falso - Stagione 1

Le novità della settimana sono ACAB e XO, Kitty Stagione 2. Ritornano dalla scorsa settimana invece la serie di Ilary Blasi, American Primeval, La Prova e Profilo Falso Killer Match, recente aggiunta che ha spinto in Top 10 Profilo Falso Stagione 1 del 2023. Il successo di Squid Game Stagione 2 continua per la quarta settimana, spingendo così di nuovo in cima la prima stagione che vanta così 19 settimane (non consecutive, ovviamente) di permanenza in Top 10.