Nintendo Switch 2 è molto più potente e lo si capisce da Mario Kart

Nel dettaglio

Stando alle ultime voci, Nintendo Switch 2 sarebbe abbastanza potente da supportare tutti i maggiori giochi multipiattaforma e Jerrel Dulay stima che la dotazione di memoria RAM della nuova piattaforma sia fra i 12 e i 16 GB.

Non è tutto: lo sviluppatore ha evidenziato le ombre in tempo reale, la simulazione dei tessuti per le bandiere sullo sfondo e i modelli ricchi di poligoni realizzati per i personaggi di Mario e i suoi amici, anche questi chiari segni di una potenza decisamente maggiore.

Secondo Dulay, al di là dei nuovi titoli esiste la concreta possibilità che Switch 2 possa rendere giustizia ai migliori giochi realizzati da Nintendo per l'attuale generazione, spesso limitati proprio dall'hardware.