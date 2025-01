Kadokawa e Sony hanno in programma di pubblicare 9.000 IP entro il 2027

Le nuove dichiarazioni di Kadokawa

Il presidente di Kadokawa Takeshi Natsuno ha dichiarato al quotidiano giapponese The Nikkei che Kadokawa spera di pubblicare 9.000 pubblicazioni originali entro il 2027, ovvero 1,5 volte quanto fatto nel 2023. In precedenza aveva puntato a raggiungere l'obiettivo "più modesto" di 7.000 prodotti di categoria manga e light novel entro il 2027, ma ora Natsuno afferma che Kadokawa sarà in grado di superare tale obiettivo già entro il 2025.

Takeshi Natsuno

Sony vuole trarre il maggior valore possibile con le varie proprietà intellettuali della compagnia. Nell'annunciare l'aumento della sua partecipazione in Kadokawa a dicembre, l'editore ha infatti spiegato in un comunicato stampa che sia l'azienda che Kadokawa vogliono "massimizzare il valore della proprietà intellettuale di entrambe le società", pianificando ad esempio adattamenti cinematografici live-action, producendo anime ed espandendo la pubblicazione di giochi di Kadokawa.

"Combinando l'ampio ecosistema di IP e di creazione di IP di Kadokawa con i punti di forza di Sony", spiega il presidente di Sony Hiroki Totoki in un comunicato, "che ha promosso l'espansione globale di un'ampia gamma di intrattenimento - tra cui anime e giochi - abbiamo intenzione di lavorare a stretto contatto per massimizzare il valore delle sue IP e la visione a lungo termine di Sony, 'Creative Entertainment Vision'".

