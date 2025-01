Il trailer della Stagione della Stregoneria di Diablo 4 ci presenta le novità disponibili ora

Le principali novità della Stagione della Stregoneria di Diablo 4

La Stagione della Stregoneria di Diablo 4 ci proporrà nuove missioni: le teste dell'Albero dei Sussurri sono sparite e noi dovremo aiutare le Streghe dell'Hawezar a trovarle prima che la corruzione magica dilaghi. Possiamo aspettarci nuovi poteri da diverse scuole di stregoneria (Ultraterreno, Psiche, Crescita e decadimento), come i Pipistrelli di fuoco, lo Spirito vendicativo, la Rana Velenosa e il Tornado di Piranha. Per imparare la stregoneria, dovremo otenere reputazione stagionale con la Congrega completando Sussurri e sconfiggendo le enormi Teste Marce nemiche.

Troveremo anche delle Gemme occulte, oggetti incastonabili stagionali da ottenere per potenziare il personaggio. Queste potenti gemme possono fornire degli affissi aggiuntivi, rafforzare i Poteri di Stregoneria, aggiungere l'etichetta Stregoneria alle abilità e non solo. Non mancano anche nuovi oggetti leggendari e oggetti unici per le classi Barbaro, Druido, Negromante, Tagliagole, Incantatore e Spiritista.

Per la categoria "Aggiornamenti eterni" possiamo aspettarci l'Armeria (per salvare, caricare e dare un nome alle configurazioni preferite), ora definitiva sia nel Regno Eterno che in quello Stagionale dopo la Stagione della Stregoneria. Torna anche il Potenziamento di Bentornato in modo definitivo: dà la possibilità di potenziare istantaneamente un personaggio del Regno Eterno al livello 50, con una dotazione di oggetti leggendari e abilità di classe preimpostate.

I contenuti della Stagione della Stregoneria di Diablo 4

Non mancano ricompense per il Percorso Stagionale, con extra per chi ha il Pass Battaglia. Si potranno ottenere una Scintilla Splendente, Favore e Dorian il Corvo, tra le varie. Il Pass Battaglia della Stagione della Stregoneria prevede 90 gradi, 28 nel percorso base e 62 in quello premium.

Vi segnaliamo inoltre che Elon Musk ha ammesso di aver comprato dei personaggi di alto livello in Diablo 4 e Path of Exile 2.