Avowed presenta le specie di Eora attraverso una breve video guida

Obsidian Entertainment ha pubblicato una breve video guida di Avowed al fine di presentare le specie di Eora, il mondo ricco di magia e di mistero che avevamo già imparato a conoscere con Pillars of Eternity.

Il popolo di questo regno, i kith, si divide appunto in cinque specie, ognuna caratterizzata da cultura e usanze differenti: umani, aumaua, orlan, nani ed elfi. Fra questi gruppi esistono soggetti dotati di capacità straordinarie, conosciuti come "godlike".

Gli umani sono la specie più diffusa, conosciuti per la loro grande forza d'animo e la determinazione ma non per le doti fisiche: quelle sono una prerogativa degli aumaua, dotati di una straordinaria potenza e di una stazza imponente, nonché di una naturale affinità con gli oceani.

Gli orlan, spesso in contrasto con gli aumaua, si distinguono per le grandi orecchie, la pelliccia e le dimensioni molto contenute, ma anche per la loro astuzia e un ingegno non comune, che gli consentono di ottenere importanti vantaggi durante qualsiasi confronto.

Ci sono poi i nani, una specie prettamente viaggiatrice e avventurosa, e infine gli elfi, simili agli umani ma dotati di una corporatura più esile, di una sorprendente velocità e di capacità di percezione sostanzialmente più sviluppate.