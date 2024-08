Avowed è stato rinviato da Microsoft, ecco la nuova data di uscita

"Siamo fieri di ciò che il team di Obsidian Entertainment ha realizzato finora con Avowed e vogliamo assicurarci che possano avere il miglior lancio possibile ", ha scritto Phil Spencer. "Non vediamo l'ora che possiate giocarlo, insieme al resto dei titoli e dei contenuti in arrivo quest'anno e oltre."

Voci confermate, ancora una volta

L'annuncio del rinvio di Avowed non ha fatto che confermare i rumor secondo cui il gioco non sarebbe arrivato nel 2024, riportati in questo caso dal giornalista Tom Warren sulle pagine di The Verge. Voci che anche stavolta si sono rivelate fondate.

Durante le ultime presentazioni, Avowed è apparso fondamentalmente completo e pronto al debutto, ma i ragionamenti compiuti da Microsoft sono legittimi sia in merito alla collocazione temporale sia alla possibilità di concedere più tempo a Obsidian per tutte le rifiniture del caso.