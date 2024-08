Valorant, Tombi! o Thank Goodness You're Here? Cosa giocherete questo weekend?

Lo sparatutto free-to-play sviluppato da Riot Games non ha bisogno di grandi presentazioni, visto che ha fatto il proprio debutto su PC esattamente quattro anni fa e da allora è cresciuto in maniera costante, attraverso l'introduzione di contenuti inediti, aggiornamenti e miglioramenti.

Non era così colorato

Se il lancio di Valorant su PS5 e Xbox Series X|S vi ha lasciato indifferenti e per questo fine settimana siete magari alla ricerca di un'esperienza più colorata, abbiamo almeno un paio di suggerimenti per voi: Tombi! Special Edition e Thank Goodness You're Here!

Il primo è una riedizione del classico PlayStation pubblicato originariamente nel 1997, mosso in questo caso dal Carbon Engine di Limited Run Games: il motore perfetto per riproporre i giochi del passato sulle attuali piattaforme.

Dotato di salvataggi istantanei, funzionalità rewind, controlli analogici opzionali, una colonna sonora rimasterizzata e tanti contenuti extra per i nostalgici, Tombi! Special Edition non mancherà di riconquistarvi anche dopo tutto questo tempo.

Se avete letto la nostra recensione di Thank Goodness You're Here!, saprete che l'originale "simulatore di scorrettezze" sviluppato da Coal Supper si pone anch'esso come un'opzione validissima per chi desidera passare un weekend in pieno relax ma senza farsi mancare qualche risata.

Sì, perché le situazioni in cui il gioco continuerà a catapultarci, nell'ambito della sua breve ma intensa campagna, sono assolutamente assurde e fuori di testa, e non potranno che strapparvi dei grossi sorrisi: un extra da non sottovalutare, specie di questi tempi.

Dunque cosa giocherete questo fine settimana? Nuovi giochi o qualcosa su cui avevate già messo le mani? Recuperi eccellenti ne abbiamo? Il backlog è in buona salute? Diteci tutto.