Pneumata ha una data di uscita e un nuovo, inquietante trailer

Il nuovo trailer di Pneumata rivela la data di uscita del gioco, che approderà su PC, PS5 e Xbox Series X|S prima di quanto immaginate: l'inquietante survival horror sviluppato da Deadbolt Interactive sarà disponibile a partire dal 20 agosto.

Il video documenta ancora una volta il curioso mix fra le atmosfere degli ultimi capitoli di Resident Evil e quelle di Outlast in cui, alla guida di un detective incaricato di indagare su di una serie di misteriose scomparse, ci troveremo ad affrontare insidie decisamente impreviste.

Non dovremo limitarci a nasconderci e fuggire, in Pneumata: potremo utilizzare delle armi per combattere i nostri nemici, ma le munizioni saranno molto limitate e dunque dovremo impiegarle con intelligenza, ricorrendo eventualmente a strumenti alternativi con cui difenderci.

La storia del gioco si svolgerà per lo più all'interno del complesso residenziale di Clover Hill, dove si sono verificate appunto queste sparizioni ed è stata segnalata la presenza di figure misteriose che si aggirano nel buio.