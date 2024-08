Once Human è protagonista di un nuovo trailer del gameplay

Il nuovo trailer del gameplay di Once Human vede il nostro personaggio affrontare numerosi combattimenti, in particolare contro alcuni dei potenti e mostruosi boss che troveremo all'interno dei contenuti PvE dell'esperienza firmata Starry Studio.

Già disponibile in formato free-to-play su PC e in arrivo a settembre anche su iOS e Android, Once Human è un action survival in terza persona dotato senz'altro di alcuni elementi di pregio, come ad esempio il solido sistema di combattimento e meccaniche di crafting non troppo impegnative.

Il gioco può inoltre contare su di un ampio open world, davvero ricco di cose da fare e da vedere, incarichi e punti di interesse da scoprire, ed è un peccato che sul piano artistico il progetto pecchi in maniera evidente di personalità, risultando spesso generico e derivativo.

Il problema più grosso di Once Human è tuttavia legato all'intelligenza artificiale, deficitaria a dir poco: un aspetto che speriamo vivamente gli sviluppatori possano sistemare con gli immancabili aggiornamenti in arrivo.