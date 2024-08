La data di uscita di Fate/stay night REMASTERED è stata annunciata con un trailer

TYPE-Moon ha annunciato con un trailer la data di uscita di Fate/stay night REMASTERED su PC e Nintendo Switch: l'attesa remaster, in arrivo per celebrare il ventesimo anniversario del gioco, sarà disponibile nel solo formato digitale a partire dall'8 agosto.

Basata sulla versione PlayStation Vita del 2012, la remaster vanta grafica e animazioni in alta definizione, che ci permetteranno di vivere in maniera ancora più coinvolgente la storia di Shiro Emiya, il ragazzo che sognava di diventare un eroe e che si trova coinvolto nella guerra per la conquista del Santo Graal.

Nel mondo di Fate/stay night è infatti tradizione che i maghi più potenti si contendano l'antico e misterioso manufatto, che pare abbia il potere di realizzare qualsiasi desiderio, ma finora nessuno era riuscito a conquistarlo... fino all'arrivo di Shiro.

Addestratosi per controllare il potere della magia, il ragazzo finisce nel mezzo dello scontro ma viene salvato da Saber, una potentissima guerriera che si pone come la reincarnazione di Arturia Pendragon.