Fate/stay night REMASTERED è stato annunciato per PC e Nintendo Switch

Fate/stay night REMASTERED è stato annunciato da Type-Moon e Aniplex per PC e Nintendo Switch: la versione rimasterizzata della visual novel pubblicata in origine nel 2004 sarà disponibile nel corso di quest'anno.

Primo capitolo di una serie che ha dato vita a diverse produzioni, in ultimo l'ottimo musou Fate/Samurai Remnant, il gioco racconta la storia di Shiro Emiya, un ragazzo che finisce per ritrovarsi coinvolto in un torneo di maghi combattenti che competono per ottenre il Sacro Graal.

Shiro si addestra duramente per controllare il potere della magia e un giorno viene salvato da Saber, affascinante reincarnazione di Arturia Pendragon nonché la ragazza che compare nei più celebri artwork dedicati a Fate/stay night.