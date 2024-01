HONOR presenta Magic V2, lo smartphone pieghevole più sottile al mondo

Magic V2 , precedentemente lanciato con successo in Cina, fa ora il suo ingresso nel vecchio continente sfidando competitor come Samsung Galaxy Z Fold 5 e OnePlus Open . Caratterizzato da una scocca in alluminio e vetro , il telefono pesa solamente 231 grammi e ha uno spessore di appena 9,9 mm quando piegato, rendendolo il foldable più leggero e sottile mai prodotto da HONOR.

Caratteristiche tecniche

Magic V2 offre uno spessore di poco più di 4,5 millimetri quando è aperto, confermandosi come una pietra miliare nel design degli smartphone pieghevoli

HONOR Magic V2 vanta oltre 210 innovazioni tecnologiche, tra cui spicca la nuova cerniera in lega di titanio e acciaio, che conferisce robustezza e durata al meccanismo di apertura e chiusura.

Certificata da SGS, questa soluzione garantisce una resistenza a lungo termine fino a dieci anni, con una media di cento piegature al giorno.

Vengono utilizzati materiali destinati all'aviazione come la lega di titanio che copre l'albero della cerniera e si distingue per la sua resistenza superiore (150% in più rispetto all'alluminio) e la leggerezza (42% in meno rispetto all'acciaio inossidabile).

Il dispositivo è dotato di una batteria ultrasottile Silicon-Carbon-Dual-Battery, con uno spessore medio di soli 2,72 mm, offrendo una capacità di 5.000 mAh e un sistema di ricarica da 66 W.

Il display OLED LTPO offre un'esperienza visiva soddisfacente, con uno schermo esterno da 6,43 pollici e uno interno da 7,92 pollici, entrambi con frequenza di aggiornamento variabile a 120Hz.

Il display interno ha una risoluzione 2K che supporta anche l'utilizzo di uno stilo.

Alimentato da Snapdragon 8 Gen 2, operando su Android 13 con l'interfaccia utente MagicOS 7.2, Magic V2 offre funzionalità come Dual Tasking Efficiency, che consente di dividere lo schermo verticalmente per un multitasking migliorato, e funzionalità Hover per rendere attività come videoconferenze e riproduzione musicale più intuitive.

Scheda tecnica HONOR MAGIC V2 e V2 RSR