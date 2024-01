Lola Bunny: il cosplay di rawhmoona richiama perfettamente il primo Space Jam

Il mondo dei cosplay segue sempre le ultime mode, per rimanere al passo con le ricerche più gettonate da parte dei follower. Al tempo stesso, ci sono personaggi che non muoiono mai e tornano sempre al centro della scena, come la Lola Bunny del primo Space Jam. Anche dopo anni, il personaggio è spesso ricreato. Possiamo ad esempio vedere il cosplay di Lola Bunny realizzato da rawhmoona.

rawhmoona ci propone un cosplay semplice, ma ricco di dettagli. Il costume scelto è quello indossato dalla giocatrice, con tanto di guanti e parrucca che richiami i capelli di Lola. A questo però si sommano una palla da basket e un piccolo canestro da interno, che aiutano a creare la sensazione di trovarsi in un campo da gioco sebbene non sia così.

Cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da rawhmoona?