Lola Bunny: il cosplay di whitespring_creations ci riporta nel primo Space Jam

Il mondo del cosplay trae spesso ispirazione dai personaggi in voga del momento, magari guardando i più recenti anime di successo o ai videogiochi che dominano le classifiche di vendita. Ci sono però alcuni personaggi che non muoiono mai e anche dopo anni continuano a essere i preferiti degli appassionati. Un esempio è Lola Bunny, precisamente nella sua versione Space Jam e ancora più precisamente la prima pellicola. Ora, ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Lola Bunny realizzato da whitespring_creations.

whitespring_creations ci propone uno scatto nei quali mette in mostra il costume della giocatrice. Ricordiamo che Lola Bunny in Space Jam è una delle migliori giocatrici della squadra di Michael Jordan. In questo scatto non vediamo il personaggio in azione, ma il risultato finale è in ogni caso ottimo.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da whitespring_creations? Il personaggio di Space Jam è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?