Lola Bunny: il cosplay di monaschon in video recita la propria parte perfettamente

Space Jam, sebbene il secondo film non abbiamo pienamente convinto, continua a essere una delle saghe più amate dagli appassionati di basket e animazione. In particolar modo, Lola Bunny è molto amata e anche il mondo del cosplay lo dimostra. Ad esempio, possiamo vedere il cosplay di Lola Bunny realizzato da monaschon, che si mostra in un video nel quale recita la famosa scena di presentazione del personaggio.

monaschon ci propone una versione fedele di Lola Bunny nel primo film di Space Jam. Il personaggio arriva in scena facendo subito innamorare Bugs Bunny ma la ragazza dimostra subito che non accetterà di essere maltrattata e di essere la miglior giocatrice della squadra. Il cosplay è ottimo e il video riesce a essere molto simpatico.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lola Bunny realizzato da monaschon? Il personaggio di Space Jam è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità inferiore?