Meta Quest 2 da 128 GB con custodia: il pacchetto è ora in sconto con l'offerta Amazon

Tramite Amazon Italia è ora disponibile un'offerta per un bundle composto da Meta Quest 2 da 128 GB e la custodia ufficiale. Questo Pacchetto Iniziale propone uno sconto del 26%, ovvero di 136€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo di listino di questo pacchetto è 519.98€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Meta Quest 2 da 128 GB è un headset VR che non richiede un computer o una console per essere utilizzato. Tramite di esso è possibile accedere all'Oculus Store per acquistare giochi e applicazioni VR. Questo modello supporta l'audio posizionale 3D, l'hand tracking e il feedback tattile. La custodia è perfetta per mettere al sicuro il visore e portarlo con sé senza rischi.