Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, video dietro le quinte del trailer con Idris Elba

CD Projekt RED ha pubblicato un interessante video dietro le quinte del trailer con Idris Elba per il lancio di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, fissato come saprete al prossimo 26 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Le sequenze mostrano il lavoro di storyboard effettuato per l'occasione e poi un confronto diretto fra ciò che si è visto nel trailer cinematografico di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, il "work in progress" con i modelli poligonali non ricoperti e la performance capture realizzata da Idris Elba.