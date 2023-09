Cyberpunk 2077 Versione 2.0: tutto quello che c'è da sapere sul rivoluzionario update

Considerate poi il tutto come una sorta di antipasto alla recensione di Phantom Liberty, add-on che ovviamente integra in modo nativo le novità della patch 2.0 andandole ad arricchire con una lunga trafila di elementi inediti a cui potranno avere accesso solo gli acquirenti dell'espansione.

Cyberpunk 2077 in versione 2.0 aspira insomma ad essere un filo più in linea con quelle che erano le aspettative originali dei giocatori, e punta ad offrire nuovi stimoli per chi ha giocato e stragiocato il titolo originale e ha bisogno di motivazioni inedite per riprendere in mano il suo V. Motivazioni che potrebbero essere slegate dalla volontà di acquistare l'ormai imminente espansione Phantom Liberty. E se volete scoprire maggiormente nel dettaglio quali potrebbero essere questi stimoli, vi consigliamo allora di andare avanti con questo articolo scritto a partire dal nostro primo incontro con la 2.0 e che cerca di riassumere con grande abbondanza di particolari tutto quello che c'è da sapere sulla patch sia passando in rassegna le feature principali, sia spiegandole nel dettaglio.

Un aggiornamento che non si limita soltanto a inserire alcune delle feature che erano state promesse fin dall'annuncio del titolo e che poi erano state brutalmente tagliate o pesantemente ridimensionate in fase di sviluppo, ma anche a modificare sostanzialmente alcuni degli elementi basilari della componente ruolistica di Cyberpunk 2077 cercando in qualche modo di avvicinare maggiormente il titolo sia alle regole del gioco cartaceo, sia a quell'immaginario espanso con successo attraverso la serie anime distribuita su Netflix .

Mentre siamo già alle prese con la prima e purtroppo unica espansione ufficiale di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, che arriverà sul mercato il 26 settembre, i ragazzi di CD Projekt stanno limando e ultimando i preparativi per la distribuzione della gigantesca patch versione 2.0 per il gioco base che anticiperà di qualche giorno l'uscita dell'add-on e che promette di essere l'upgrade più importante mai realizzato per il gioco di ruolo in prima persona della società polacca.

Ultima informazione fondamentale: la versione 2.0, esattamente come l'espansione, sarà disponibile solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S . Le piattaforme old-gen, PS4 e Xbox One, sono escluse dal supporto.

Per quanto riguarda invece il prezzo, la patch 2.0 sarà completamente gratuita e soprattutto indipendente da Phantom Liberty: questo vuol dire che potrà essere scaricata anche possedendo il solo gioco base, senza dover per forza acquistare e installare l'add-on. Allo stesso tempo però, l'espansione richiede come prerequisito proprio l'installazione della patch quindi, mentre sarà possibile continuare a giocare l'action RPG di CD Projekt anche senza applicare la nuova patch, se si vogliono affrontare le nuove missioni ed esplorare il quartiere di Dog Town, dovremo per forza di cose aggiornare il titolo alla 2.0.

L'effettiva data di uscita non è al momento ancora nota ma, considerata la release date ufficiale di Phantom Liberty, prevista per il 26 settembre e tenuto conto del fatto che la patch è un pre-requisito dell'espansione, è facile immaginare che entro al massimo una decina di giorni potremo scaricare l'upgrade. Considerati i tempi e le metodologie di CD Projekt è credibile che la patch possa venire distribuita tra il 21 e il 24 settembre così da permettere a tutti di scaricare e magari provare le novità nel corso del weekend, con qualche giorno di anticipo rispetto all'add-on per garantire anche un minimo di feedback, verifiche e correzioni di bug prima che l'espansione arrivi sul mercato.

Giusto per darvi qualche idea, nel ramo Intelligenza è possibile sbloccare la coda di hacking che permette di caricare più hack su un singolo avversario che verranno eseguiti in automatico uno dopo l'altro. Oppure c'è l'overclock che permette di utilizzare i punti vita come RAM aggiuntiva nel caso in cui non se ne possegga abbastanza per effettuare degli hack. E se questo redesign non dovesse bastare per i vostri gusti, sappiate che i ragazzi di CD Projekt hanno implementato anche numerose animazioni ad hoc e vere e proprie mosse aggiuntive che hanno chiaramente conseguenze sul combattimento e sul movimento: ad esempio uno dei primissimi talenti del ramo Riflessi consente di saltare fuori da una vettura mentre è in movimento oppure di uscire in scivolata, e sbloccando il livello Fenomeno di quel ramo è possibile accedere allo sprint aereo che permette una sorta di strafe mentre si è in volo.

Oltre però a questo nuovo modo di "navigare" i perk, il lavoro svolto da CD Projekt è davvero encomiabile in merito al valore delle singole abilità che, oltre ad essere molto più facilmente comprensibili, danno concreti risultati in gioco una volta sbloccate. Non si tratta solo di uno spostamento o di un ritocco delle abilità esistenti: gran parte di esse sono state ripensate completamente da zero e hanno un importante impatto sul gameplay al punto da rendere possibili stili di gioco estremamente differenti, a seconda di dove si vogliono investire i punti talento a disposizione. Ora le scelte da prendere hanno conseguenze più marcate anche sul fronte della specializzazione del proprio V con ripercussioni positive sulla rigiocabilità e la personalizzazione.

I 5 rami dei talenti sono ancora gli stessi (Fisico, Riflessi, Capacità tecnica, Intelligenza e Freddezza), ma adesso la progressione è suddivisa in 4 gruppi di skill disposte verticalmente (Recluta, Pro, Fenomeno e Leggenda), con l'accesso alle abilità più potenti determinato dal valore della statistica base relativa a quel ramo. Per spiegare meglio - e come è facilmente comprensibile dalle immagini - per avere accesso al terzo gruppo di perk Riflessi è necessario aver investito almeno 15 punti in quella statistica così da "sbloccare" quelle skill che, eventualmente, potrebbero avere anche dei prerequisiti relativi ad abilità di livello inferiore che vanno prima acquistate.

La gestione dei talenti di Cyberpunk 2077 è stata completamente ripensata da zero , non solo in termini di perk e abilità effettivamente accessibili, ma proprio per quello che concerne la struttura dell'albero e il suo sblocco progressivo.

Cyberware 2.0

Tecnicamente Cyberpunk 2077 rimane un punto di riferimento per il mercato PC

Un'altra novità che ha ripercussioni enormi nel gameplay è il revamp totale della gestione del cyberware, gli innesti meccanici e tecnologici che alternano le potenzialità umane di V e che sono un aspetto cardine di tutto l'universo di Cyberpunk.

Innanzitutto ora c'è una capacità cyberware che determina quanti innesti possiamo concretamente montare nel corpo del nostro avatar. Si tratta di un limite che è possibile aumentare cambiando livello, sia in funzione della progressione all'interno della storia del gioco, sia attraverso lo sblocco di un paio di talenti, tra cui la skill Edgerunner (in italiano Sul filo del rasoio), ovvero un perk di livello leggendario del ramo Capacità tecnica che permette ad esempio di aumentare la propria capacità di un massimo di 50 punti a discapito di -0,5% di salute massima per punto.

Chiaramente ogni innesto ha un peso specifico diverso in funzione dei bonus e dei perk che si porta in dote e questo determina una sorta di bilanciamento interno del gioco che, in combo con il nuovo sistema delle skill, stimola il giocatore a pensare con molta più profondità alle scelte da compiere per personalizzare il proprio V durante la run. Da un lato sarà difficile avere abbastanza soldi per acquistare il cyberware migliore e, dall'altro, sarà anche complesso montare tutti gli innesti nelle prime ore di gioco e questo ci obbligherà a dare delle priorità all'evoluzione cibernetica. Tra l'altro, per offrire un ulteriore esempio, l'hacking non sarà più una componente cardine del gioco visto che saremo costretti a scegliere quale sistema operativo montare e i cyberdeck saranno solo una possibilità visto che, ad esempio, potremo optare per un cyberware che sblocca uno stato berserk che ci rende immortali ma capaci di utilizzare solo armi melee per combattere, oppure potremo montare il Sandevistan per rallentare il tempo e aumentare a dismisura i nostri riflessi.

Sempre per una questione di bilanciamento non sarà inoltre più possibile modificare al volo gli innesti, ma dovremo ogni volta recarci da un Bisturi per compiere questa opzione rendendo il tutto più realistico e, finalmente, ci saranno anche un'interfaccia e degli effetti sonori dedicati e decisamente più coerenti con il mondo di gioco.

C'è un'ulteriore modifica cruciale ai sistemi: ora l'armatura di V è infatti direttamente connessa al cyberware e agli innesti visto che gli slot relativi allo scheletro, al sistema tegumentario e alle gambe permetteranno di installare modifiche che contribuiscono all'armor di V con, anche in questo caso, alcuni talenti (Licenza di cromo ad esempio) che amplificano la potenza dei pezzi inseriti nel corpo.

Abbiamo trovato particolarmente azzeccato questo cambio di design operato da CD Projekt visto che, di fatto, libera ulteriormente la creatività del giocatore ora che gli indossabili possono essere scelti esclusivamente in funzione del proprio gusto estetico (e di una sparuta manciata di perk che talvolta è possibile trovare come bonus) visto che il vestiario non contribuisce più al valore di armatura.