Sora è l'ultimo amiibo di Super Smash Bros. Ultimate, ecco il periodo di uscita

Precisamente, l'amiibo rappresenta Sora con il suo classico aspetto del primo capitolo della saga di Kingdom Hearts, mentre impugna il Keyblade Catena Regale nella sua tipica posa. Questo segnerà la fine della serie di figure amiibo di Super Smash Bros: ogni personaggio del gioco è finalmente stato ricreato in versione statuetta.

È in arrivo un nuovo amiibo. Durante il Nintendo Direct la compagnia di Kyoto ha presentato al mondo un nuovo amiibo della serie di Super Smash Bros. Ultimate. Si tratta di Sora , il personaggio di Kingdom Hearts apparso come lottatore nel gioco picchiaduro di Nintendo Switch. L'amiibo sarà disponibile nel 2024 .

Gli altri amiibo di Super Smash Bros. Ultimate

L'amiibo di Sora

Sora si è unito a Banjo e Kazooie, l'eroe di Dragon Quest, Sephiroth di Final Fantasy VII, Terry Bogard di Fatal Fury e Steve di Minecraft come personaggi "ospiti" del gioco.

"Sapevo che Sora era il combattente più richiesto", ha detto l'anno scorso Masahiro Sakurai, director di Smash Bros Ultimate, citando un sondaggio pubblicato quando Super Smash Bros era su Wii U e 3DS. All'epoca si decise di non rivelare i risultati per non mettere ulteriore pressione a Square Enix, disse Sakurai.

Alla fine Sora è arrivato in Super Smash Bros. Ultimate e, ora, ha anche il proprio amiibo. Diteci, vi interessa?

