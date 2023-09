Bandle Tale: A League Of Legends Story annunciato in trailer al Nintendo Direct

Un'avventura sandbox su LoL

Come riferito dalla descrizione ufficiale, ci troviamo allora a impersonare un mite yordle il cui mondo viene gettato nel caos quando i portali che collegano Bandle City collassano. L'unica possibilità è ricorrere alla magia e forza d'animo tipica della creatura in questione e cercare di risolvere il problema.

Ci troveremo dunque a cercare di superare gli ostacoli anche con l'aiuto di nuovi amici, aiutando gli yordle a riparare i portali per riunire ancora una volta Bandle City. Bandle Tale: A League of Legends Story arriverà su Nintendo Switch nel 2024 e si tratta di un altro spin-off in arrivo oltre a Song of Nunu: A League of Legends Story.