Nintendo Direct, gli annunci più importanti dell'evento del 14 settembre 2023

Come in ogni Direct, Nintendo ha pubblicato una serie di trailer ad alto ritmo e tra un annuncio e l'altro potrebbe esservene sfuggito qualcuno. Se avete bisogno di un veloce riassunto delle novità presentate, ecco a voi i migliori annunci del Nintendo Direct del 14 settembre 2023.

Oggi, 14 settembre 2023 , abbiamo avuto modo di seguire il nuovo Nintendo Direct della compagnia di Kyoto durante il quale ha mostrato tanti giochi per Nintendo Switch, che sono in arrivo tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo. Tra esclusive e giochi di terze parti, la grande N ha messo al sicuro i prossimi mesi e ha rassicurato gli appassionati di tutto il mondo.

Per i nostalgici torna anche F-Zero, anche se in un nuovo formato battle royale con F-Zero 99 . Inoltre, non dimentichiamo Detective Pikachu: Il Ritorno .

Si è passato poi a vari giochi dedicati a Mario, come Mario vs. Donkey Kong , Paper Mario: Il Portale Millenario e Super Mario RPG . L'idraulico italiano è molto attivo in questo ultimo periodo di Nintendo Switch e non è da solo.

Nintendo non propone certo un Nintendo Direct senza mostrare almeno qualche gioco sviluppato dai propri team interni. L'evento è infatti iniziato con Splatoon 3 Torre dell'Ordine , prossima espansione (completamene single player) per il gioco sparatutto.

Le terze parti su Nintendo Switch

Prince of Persia The Lost Crown

Ovviamente non si vive di sola Nintendo e infatti durante il Direct del 14 settembre 2023 abbiamo avuto modo di vedere anche giochi di terze parti, come l'atteso Prince of Persia: The Lost Crown: il nuovo personaggio forse non convincerà tutti, ma il gioco pare essere molto interessante.

Per chi si fosse perso i capolavori per Nintendo DS della serie Another Code, è in arrivo su Nintendo Switch Another Code: Recollection che include due giochi. Tornando ancora più indietro, potrete giocare a Tomb Raider I-II-III Remastered.

Guardando invece al futuro, ecco Unicorn Overlord, un nuovo gioco di ruolo tattico di Vanillaware che mira a ridefinire il genere. Se invece preferite qualcosa di più leggero, date un'occhiata al trailer di Trombone Champ.

Diteci, quali sono i giochi che più attendete?