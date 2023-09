Another Code: Recollection annunciato per Nintendo Switch con data di uscita

Tra i tanti annunci arrivati durante il corso del Nintendo Direct di settembre 2023 c'è stato anche Another Code: Recollection, una raccolta che include i rifacimenti delle avventure grafiche Another Code: Two Memories e il sequel Another Code: R - Viaggio al Confine della Memoria. Sarà disponibile su Nintendo Switch in Italia a partire dal 19 gennaio 2023, con i preordini che saranno disponibili su eShop già a partire da oggi.

Pubblicato originariamente su Nintendo DS nel 2005, Another Code: Two Memories è un'avventura grafica che racconta la storia di Ashley, una ragazza che cerca di ritrovare suo padre scomparso su un'isola misteriosa, e di D, un fantasma che ha perso la memoria. Il gioco offre enigmi vari e originali che nell'originale sfruttavano lo schermo touch del Nintendo DS e che supponiamo rivedremo adattate per quello di Switch.

Another Code: R - Viaggio al confine della memoria è uscito nel 2009 su Wii e si propone come un sequel diretto, dove Ashley, ora sedicenne, dovrà scoprire il segreto del progetto "Another" e il destino di sua madre, scomparsa quando lei era piccola.

Il Nintendo Direct è l'evento di presentazione in cui Nintendo annuncia e mostra i suoi prossimi giochi e prodotti per Nintendo Switch. L'appuntamento di oggi è particolarmente interessante perché andrà a delineare la line-up di giochi in arrivo alla fine del 2023 e all'inizio del prossimo anno, dopodiché è probabile l'arrivo del tanto atteso successore di Nintendo Switch.