Princess Peach: Showtime!, trailer e data di uscita per l'esclusiva Switch dal Nintendo Direct

Durante il Nintendo Direct del 14 settembre 2023 è stato mostrato il nuovo gioco dedicato alla Principessa Peach del mondo di Super Mario, di cui ora scopriamo il nome Princess Peach: Showtime!. La data di uscita è fissata per il 22 marzo 2024 su Nintendo Switch.

Uva Spina e la Compagnia dei mostri hanno preso il controllo di un teatro e Peach deve salvare la situazione con l'aiuto di Stella, che le dona poteri unici per scontrarsi contro gli avversari e gli ambienti. Inoltre, Stella è in grado di trasformare Peach in varie versioni con costumi e capacità aggiuntive. Ad esempio, abbiamo visto che Peach può diventare una spadaccina per combattere, oppure una detective per cercare indizi.

Il trailer, che potete vedere poco sopra, mostra solo una piccola parte dei contenuti e dei costumi che Peach potrà indossare, spiega Nintendo, quindi c'è ancora molto da scoprire per Princess Peach: Showtime!