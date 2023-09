Prince of Persia: The Lost Crown, nuovo trailer al Nintendo Driect

Prince of Persia: The Lost Crown è stato mostrato durante il Nintendo Direct di oggi con un nuovo trailer, realizzato da Ubisoft per illustrare le caratteristiche di questo nuovo episodio bidimensionale per la storica serie.

Annunciato a giugno, Prince of Persia: The Lost Crown farà il proprio debutto su Nintendo Switch ma anche su PC, PlayStation e Xbox il 18 gennaio 2024, ma a giudicare dal video sembra già in ottime condizioni.