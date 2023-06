Prince of Persia: The Lost Crown, un video di gameplay con 21 minuti di gioco

Prince of Persia: The Lost Crown è stato mostrato con un video di gameplay che include ventuno minuti di gioco, catturati da Game Informer sullo showfloor del Summer Game Fest 2023.

Come sapete, abbiamo provato Prince of Persia: The Lost Crown e siamo rimasti piacevolmente colpiti dallo stile di questa nuova avventura bidimensionale, ricca di combattimenti spettacolari e fasi platform frenetiche e divertenti.

Le sequenze del filmato confermano le impressioni positive, rivelando il ricco repertorio a disposizione del personaggio e la vocazione spiccatamente fantasy di questa esperienza, in cui non mancano mosse speciali dal grande impatto anche visivo.

A contribuire al fascino del nuovo Prince of Persia ci sono anche i 60 fps, garantiti anche su Nintendo Switch: un aspetto importante, in grado di migliorare la reattività e la precisione delle meccaniche.