Prince of Persia The Lost Crown girerà a 60 fps anche su Nintendo Switch, a quanto pare

Prince of Persia The Lost Crown su Nintendo Switch girerà a 60 fps, almeno stando a quanto riportato dal giornalista Geoff Keighley su Twitter, che ha parlato di un'esperienza di gioco molto fluida con la demo.

Keighley: "Ho giocato alla demo di Prince of Persia The Lost Crown, 60 fps su Nintendo Switch. Davvero fluido, non vedo l'ora di giocare di più."

I 60 FPS sono confermati anche dal nostro provato di Prince of Persia The Lost Crown, dove Vincenzo Lettera ha scritto in merito alla versione per la console ibrida di Nintendo:

"Oltre alla versione PC abbiamo avuto occasione di provare Prince of Persia: The Lost Crown anche su Nintendo Switch. Al netto di alcuni piccoli bug, il gioco di Ubisoft mantiene già performance eccellenti con 60FPS quasi costanti, grazie a uno stile artistico vivace e pieno di personalità, ma allo stesso tempo non troppo complesso. Giocato in portabilità, Sargon appare forse un pizzico troppo piccolo nello schermo di Nintendo Switch, ma l'esperienza non risulta in alcun modo scomoda."

Prince of Persia The Lost Crown sarà disponibile a partire dal 18 gennaio 2024 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Amazon Luna e PC e girerà a 60 fps su tutte le piattaforme.