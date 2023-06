Starfield: Running With Scissors attacca il gioco per i 30 fps, è lo studio di sviluppo di Postal 4

Running With Scissors, lo studio di sviluppo del recente Postal 4: No Regerts, nonché della serie Postal in generale, ha scritto uno strano post su Twitter per attaccare Starfield e la scelta di Bethesda di farlo girare a 30 fps su Xbox Series X e S.

Il messaggio è abbastanza esplicito e molto diretto: "La gente ancora difende i 30 fps nel 2023?" In un tweet successivo Running With Scissors ha fatto anche notare come Postal 4 vada a 60 fps su tutte le piattaforme.

Difficile dire a cosa si debba questo attacco, decisamente non convenzionale tra studi di sviluppo. Secondo alcuni il motivo scatenante sarebbe una recente diatriba tra Running With Scissors e Microsoft dovuta al rifiuto della casa di Redmond di pubblicare Postal 4 su Xbox.

Altri hanno sottolineato come non sia proprio di buon gusto che uno studio che ha fatto un titolo come Postal 4, uscito in condizioni tecniche molto precarie e non proprio amatissimo da critica e pubblico (leggete la nostra recensione per saperne di più) si metta ad attaccare un'opera apparentemente colossale come Starfield per questioni tecniche, oltretutto dando vita a un confronto tra giochi francamente assurdo, considerando le differenze enormi tra gli stessi.

Detto questo, Starfield uscirà il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S. Se volete, riguardatevi lo Starfield Showcase per sapere cosa ci aspetta nel gioco e l'enorme mole di cose che lo stesso deve fare.