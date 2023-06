Starfield: il nuovo video deep dive svela tutti i segreti del colossale RPG Bethesda

Starfield è stato protagonista di una lunga presentazione a parte all'Xbox Games Showcase 2023, come era stato promesso, con lo Starfield Direct che ha raccontato tutti i dettagli dell'enorme RPG spaziale Bethesda per diversi minuti, andando nel dettaglio del suo gameplay: il gioco sarà disponibile il 6 settembre 2023, con preorder aperti da oggi.

Difficile trovare parole giuste per descrivere le dimensioni di Starfield, dopo quanto visto: la struttura è quella che era stata spiegata già con la presentazione andata in scena all'Xbox Games Showcase dell'anno scorso, ma andando maggiormente nel dettaglio le dimensioni colossali diventano più evidenti.

C'è veramente di tutto, che emerge in questo lungo video di 45 minuti: un RPG con quest principali e secondarie, elementi survival nella raccolta di risorse e sopravvivenza in condizioni estreme, il sistema di combattimento in stile FPS, che consente anche l'utilizzo di attacchi stealth e approcci diversi, il volo (più o meno) libero nello spazio e tanto altro.

Il lungo video prende in esame ogni singolo aspetto di Starfield, svelandone praticamente qualsiasi segreto: dall'esplorazione libera sulla superficie dei pianeti alle parti narrative, fino al volo e al combattimento spaziale. Il tutto passando attraverso la costruzione e personalizzazione di navi e altro, oltre all'editor dei personaggi.

Quello che emerge dal nuovo video è anche la varietà impressionante delle ambientazioni: al di là delle diversità naturali, si nota una grande cura anche nella costruzione di architetture diverse, a rimarcare i diversi stili di vita e adattamento presi dalle diverse fazioni che abitano nei vari sistemi. In questo senso, Bethesda ha adottato un sistema di costruzione mista per quanto riguarda i pianeti, che utilizza elementi procedurali nella costruzione generale del terreno e altre caratteristiche ma vi inserisce elementi costruiti a mano, soprattutto per quanto riguarda insediamenti ed edifici.

Tutto questo si collega alla grande libertà di esplorazione e decisione lasciata al giocatore, che può scegliere la fazione a cui prendere parte, le quest da intraprendere e anche come portarle a termine, forgiando la propria esperienza in tanti modi diversi.

Un capitolo a parte potrebbe essere dedicato alle possibilità di personalizzazione: oltre a un completo editor per il personaggio principale, che consente anche di stabilire i tratti e le caratteristiche in stile RPG classico, c'è anche la possibilità di costruire e modificare ogni aspetto della nave spaziale e anche comporre veicoli e struttura a piacere, combinando vari elementi in un vero e proprio mini-game di costruzione. Sono presenti anche insediamenti da occupare e in cui vivere, assegnandoli anche a compagni di avventura. Questi possono funzionare da campi base anche per l'accumulo di risorse.

Per quanto riguarda la presenza dei compagni, è possibile conoscerne diversi, più o meno in numero a seconda delle missioni che si scelgono di fare, e in certi casi è possibile approfondire maggiormente il rapporto con tanto di implicazioni romantiche.

Bethesda ha inoltre dimostrato di aver lavorato piuttosto a fondo anche nel sistema di combattimento, con una certa ricerca sulla realizzazione e la risposta delle armi, in una sorta di deriva da FPS che consente anche un approccio tattico al combattimento. Sono inoltre presenti condizioni diverse a seconda dell'ambientazione, con diverse situazioni di gravità che modificano anche i movimenti e le possibilità di spostamento e attacco.

Durante la presentazione sono stati annunciati ufficialmente anche il controller e l'headset dedicati a Starfield, dopo aver visto il primo breve trailer nel corso dell'Xbox Games Showcase principale.