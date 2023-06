Starfield: il trailer dell'Xbox Showcase 2023, in attesa della presentazione dello Starfield Direct

Oggi, 11 giugno 2023, è andato in onda l'Xbox Games Showcase e abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Starfield, in attesa della presentazione completa che seguirà l'Xbox Game Showcase.

Il nuovo filmato ci dà un assaggio di quanto possiamo aspettarci tra non molto. Possiamo vedere vari pianeti che avremo modo di esplorare, all'interno di un trailer cinematografico che ci permette di vivere l'atmosfera del gioco. La varietà di luoghi mostrati in questo filmato è sicuramente notevole e siamo certi che tutti i fan non vedranno l'ora di mettere le mani sul gioco.

Se per qualche motivo non lo conoscete, sappiate che si tratta del nuovo (grande) gioco di ruolo di Bethesda. Le prime idee legate a Starfield sono nate ben 25 anni fa, anche se ovviamente solo negli anni più recenti si sono evolute in un vero progetto completo. La data di uscita è prevista per il 6 settembre 2023.

Che ne dite, questa piccola presentazione vi ha fatto venire ancora più voglia di vedere lo Starfield Direct?