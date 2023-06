The Elder Scrolls Online: Necrom - Shadow Over Morrowind, trailer all'Xbox Games Showcase

The Elder Scrolls Online: Necrom è stato presentato con un trailer del contenuto Shadow Over Morrowind durante l'Xbox Games Showcase. Già disponibile su PC, il pacchetto approderà anche su PlayStation e Xbox il prossimo 20 giugno.

"Scoprite le avventure che potete vivere a Tamriel e i misteri che vi aspettano in The Elder Scrolls Online: Necrom", si legge nella sinossi del video. "Ve la sentite di esplorare le nuove zone della Telvanni Peninsula e di Apocrypha, di brandire le energie soprannaturali della classe Arcanist e di sondare i segreti di Hermaeus Mora?"

In Shadow Over Morrowind i giocatori potranno esplorare due nuove ambientazioni: la penisola di Telvanni e il regno daedrico di Apocrypha. La prima è la patria della Casa Telvanni, una delle grandi casate degli Elfi Oscuri, famosa per i suoi potenti maghi e i suoi funghi giganti. Necrom è la capitale della zona, nota anche come la città dei morti, dove si svolgono i rituali funebri degli Elfi Oscuri.

Apocrypha è invece il dominio di Hermaeus Mora, il principe daedrico della conoscenza e dei segreti. In questo regno, i giocatori dovranno affrontare le sfide e le tentazioni del Signore della Conoscenza, che li coinvolgerà in una crisi che potrebbe distruggere tutta la realtà.