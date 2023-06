Overwatch 2: Invasion presentato all'Xbox Showcase

Durante l'Xbox Showcase sono state presentate le nuove missioni in arrivo in Overwatch 2, chiamate Invasion. Di base sono dei nuovi modi di giocare con il live service di Blizzard, sfruttandone i personaggi in missioni di tipo PvE con una componente narrativa più marcata.

Nel video si vedono diverse sequenze di gioco e c'è il rimando all'estate 2023 per l'aggiornamento. Vediamo il filmato:

"L'evento annuale Xbox Showcase è un momento di grande importanza per gli appassionati dei giochi su Xbox. La sua edizione di quest'anno è particolarmente attesa grazie a Starfield e Forza Motorsport, ma non è tutto: ci sono molte altre sorprese in arrivo, il che potrebbe renderlo il miglior evento di presentazione dell'anno."