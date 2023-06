Forza Motorsport: data di uscita ufficiale e gameplay trailer dall'Xbox Games Showcase

Tra i tanti giochi che si sono avvicendati sul palco dell'Xbox Games Showcase 2023 ovviamente non poteva mancare Forza Motorsport. Per l'occasione abbiamo visto un nuovo gameplay trailer ed è stata annunciata la data di uscita su Xbox Series X|S e PC. Confermando il leak di ieri, il lancio è fissato per il 10 ottobre 2023. Ovviamente sarà disponibile nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Come promesso da Turn 10, nel trailer di oggi abbiamo visto in azione anche la Cadillac Racing V-Series.R del 2023 e la Chevrolet Corvette E-Ray del 2024, i due bolidi immortalati nella boxart ufficiale del gioco.

Rivedremo Forza Motorsport tra pochi giorni. Sarà infatti il protagonista del Forza Monthly del 13 giugno 2023, dove per l'occasione verrà offerta una panoramica completa della carriera per giocatore singolo.

L'Xbox Games Showcase è l'evento estivo organizzato da Microsoft per presentare le maggiori novità in arrivo su Xbox Series X|S, PC e il servizio Game Pass. È senza dubbio un appuntamento da non perdere per tutti i giocatori verdecrociati e in particolare quelli che stanno contando i giorni che mancano all'uscita di Starfield, visto che il GDR fantascentifico di Bethesda ha uno spazio tutto dedicato nella seconda metà dello show. Troverete tutti gli annunci e le novità dell'Xbox Games Showcase + Starfield Direct e gli altri appuntamenti estivi nel nostro hub della Multiplayer.it Summer of Games 2023.