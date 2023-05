Forza Motorsport sarà all'Xbox Showcase e in un evento dedicato, svelata la copertina ufficiale

Turn 10 ha presentato sui social la copertina ufficiale di Forza Motorsport, confermando la fuga di informazioni di ieri. Inoltre, ha anche svelato che il gioco sarà tra i protagonisti dell'Xbox Games Showcase 2023 del prossimo mese e di una presentazione a sé stante durante il prossimo Forza Monthly.

I due bolidi di copertina, che potrete ammirare nell'immagine sottostante, sono la Cadillac Racing V-Series.R del 2023 e la Chevrolet Corvette E-Ray del 2024, che ritroveremo anche nelle box art delle edizioni fisiche del gioco.

Come era lecito aspettarsi Forza Motorsport sarà tra i giochi che verranno mostrati durante l'Xbox Games Showcase + Starfield Direct dell'11 giugno, dove per l'occasione, stando i dettagli condivisi da Turn10, daremo uno sguardo ravvicinato alle due auto, che probabilmente saranno protagoniste di un video gameplay.

Ma non è finita qui, perché due giorni dopo, il 13 giugno, ci sarà un nuovo Forza Monthly, l'appuntamento mensile trasmesso sui canali Twitch e YouTube di Forza Motorsport, dove verrà offerta una "panoramica completa della carriera per giocatore singolo". Insomma, si tratta di un altro appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di giochi di corse.

Tra l'altro, il fatto che sia stata condivisa la cover del gioco sui canali ufficiali forse rappresenta un indizio del fatto che il lancio del nuovo Forza Motorsport potrebbe non essere lontano. Chissà, in ogni caso lo scopriremo nel giro di pochi giorni.