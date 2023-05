Xbox Games Showcase e Starfield Direct: svelata data e orario, ecco come seguirli

Tramite un post sul blog ufficiale di Xbox, Microsoft ha confermato la data del Xbox Games Showcase & Starfield Direct, svelando inoltre l'orario preciso in cui andranno in onda i due eventi. L'appuntamento è fissato alle 19:00 italiane di domenica 11 giugno.

Il primo evento sarà l'Xbox Games Showcase, dove per l'occasione ci saranno "sorprese" e verranno mostrati per la prima volta giochi realizzati dai numerosi team interni di Microsoft e partner di terze parti, stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale. Seguirà lo Starfield Direct dove verranno svelati nuovi dettagli e ci saranno "tonnellate di nuovo gameplay, interviste agli sviluppatori e informazioni dietro le quinte" sul titolo di Bethesda.

Sarà possibile seguire la diretta in 30 lingue differenti, italiano incluso, tramite il canale Twitch e YouTube di Xbox. Inoltre, la livestream sarà disponibile anche nel linguaggio dei segni americano, inglese e con descrizioni audio in inglese tramite il canale Twitch e Facebook di XboxASL.

Ovviamente siete tutti invitati a vivere con noi i due eventi Microsoft sul canale Twitch di Multiplayer.it, dove commenteremo in diretta tutti gli annunci, i giochi e i trailer mostrati. A tal proposito vi invitiamo a iscrivervi al canale se già non lo avete fatto, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle nostre livestream.

Inoltre, pochi giorni dopo è in programma l'Xbox Games Showcase Extendend, con tante nuove informazioni sui giochi in arrivo su PC e Xbox e interviste agli sviluppatori.