Xbox Games Showcase Extended: annunciato un secondo evento Microsoft con data e orario

Microsoft ha svelato di avere in programma un secondo evento estivo, che andrà in onda pochi giorni dopo l'Xbox Showcase & Starfield Direct dell'11 giugno, dove verranno svelate nuove informazioni sui giochi in arrivo sulle piattaforme verdecrociate nei prossimi mesi. Stiamo parlando dell'Xbox Games Showcase Extendend, che andrà in onda il 13 giugno alle 19:00 italiane.

Stando ai dettagli condivisi sul sito ufficiale, per l'occasione possiamo aspettarci "interviste incentrate sulle novità dell'Xbox Games Showcase e aggiornamenti dei giochi dei partner" di Microsoft.

Considerando l'evento dello scorso anno, dall'"Extended" possiamo aspettarci uno show dai ritmi più rilassati e di minore importanza rispetto a quello principale, ma comunque molto interessante da seguire, visto che verranno sicuramente svelate tante nuove informazioni sui prossimi giochi in arrivo su PC, console Xbox e nel catalogo del Game Pass.

Potrete seguire la diretta tramite i canali ufficiali Twitch e YouTube ufficiali di Xbox oppure in compagnia della redazione di Multiplayer.it sul nostro canale Twitch. Inoltre come al solito riporteremo le notizie più importanti sulle nostre pagine, in modo che potrete rimanere aggiornati sulle ultime novità anche se non riuscirete a seguire l'evento.

Oggi inoltre, Microsoft ha confermato la data e svelato l'orario preciso dell'Xbox Games Showcase & Starfield Direct.