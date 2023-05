Marvel's Spider-Man Remastered diverrà acquistabile in modo indipendente, aggiornamento da PS4 a 10€

Sony ha annunciato che a fine mese Marvel's Spider-Man Remastered per PS5 diventerà acquistabile in modo indipendente sul PlayStation Store, quindi fuori dal bundle con Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition.

Quando il gioco diventerà disponibile, partirà anche un programma di aggiornamento per i possessori della versione originale per PS4, che pagando 10€ potranno accedere alla nuova versione. Il programma di aggiornamento sarà valido sia che si possieda la versione fisica, sia che si possieda quella digitale del gioco.

I possessori di Marvel's Spider-Man: Miles Morales potranno ottenere Marvel's Spider-Man Remastered pagando l'aggiornamento per la Ultimate Edition dal menù principale della versione PS5 del gioco.

Chi non possiede già il gioco dovrà invece pagare 49,99€ per averlo. L'obiettivo è quello di dare modo a tutti di rigiocarlo in attesa di Marvel's Spider-Man 2, la cui uscita è stata confermata per l'autunno.

Le tempistiche del rilascio della versione indipendente di Marvel's Spider-Man Remastered fanno pensare anche che il lancio potrebbe avvenire in concomitanza con il vociferato PlayStation Showcase.