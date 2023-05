Biomutant su Nintendo Switch: data d'uscita svelata da un noto leaker, è molto lontana

Sembra proprio che Biomutant arriverà effettivamente su Nintendo Switch e ora ci sarebbe anche una data d'uscita per tale versione, solo che sembra sia decisamente lontana ancora: si parla del 14 febbraio 2024, in base a un leak dell'affidabile billbil-kun.

Il personaggio in questione è ormai praticamente una sicurezza, considerando il suo curriculum di leak rivelatisi poi corretti e precisi, dunque possiamo prendere anche questo intervento con una certa considerazione, sebbene la data segnalata sia talmente lontana da rendere facile pensare a un placeholder.



Come potete vedere nel tweet riportato qui sopra, Biomutant sarebbe in arrivo su Nintendo Switch il 14 febbraio 2024 al prezzo di 39,99 dollari. Si tratterebbe di quasi 3 anni dopo il rilascio della versione originale e una data ancora talmente lontana da poter facilmente essere soggetta a cambiamenti, trattandosi forse di un placeholder in attesa di comunicazioni più precise e ufficiali.

In ogni caso, l'affidabilità della fonte ce la fa comunque prendere per buona, mentre attendiamo annunci da parte di THQ Nordic. D'altra parte, una versione Nintendo Switch di Biomutant era già emersa lo scorso settembre presso un rivenditore e l'idea che il titolo possa arrivare sulla console Nintendo è tutt'altro che assurda.

Nel frattempo, Biomutant è arrivato su PS5 e Xbox Series X|S, a questo punto non resta che aspettare qualche annuncio ufficiale da parte di team o publisher, mentre vi ricordiamo la recensione del gioco.