Tchia è stato giocato da più di un milione di giocatori in sei settimane

Lo sviluppatore Awaceb e l'editore Kepler Interactive hanno annunciato che l'avventura open world Tchia è stata giocata da più di un milione di giocatori nelle sei settimane passate dal lancio su PC, PS4 e PS5.

Per festeggiare il raggiungimento, Awaceb ha pubblicato un nuovo trailer pieno di citazioni da parte della stampa, aprendo i pre-ordini dell'edizione fisica per PS4 e PS5 che arriverà il 18 luglio 2023.

L'edizione fisica di Tchia sarà distribuita in partnership con Maximum Games e sarà chiamata Oléti edition. Includerà un pacchetto di cosmetici ispirati da altri giochi pubblicati da Kepler Interactive: Sifu, Scorn, Flintlock: The Siege of Dawn e Cat Quest.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Tchia, in cui abbiamo scritto:

"L'avventura di Tchia dà il suo meglio nelle fasi esplorative: percorrere le isole nei panni di un cervo, di un uccello o di un geco fornisce prospettive sempre nuove e del tutto diverse fra loro. Poter alternare punti di vista e abilità differenti è il più grande punto di forza del videogioco di Awaceb, che presenta un'attenzione certosina e un chiarissimo amore nei confronti della Nuova Caledonia. Peccato per un bilanciamento infelice tra sezioni di esplorazione e di combattimento nel corso dell'avventura principale, con una concentrazione delle battaglie obbligatorie contro i Maano in un capitolo in particolare. A nostro avviso, ciò non fa venir meno l'elevata qualità complessiva di Tchia, capace di scaldare il cuore con una storia dal finale semplicemente perfetto e un'ambientazione indimenticabile."