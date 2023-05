Read Only Memories: NEURODIVER, il provato dei primi due capitoli del gioco cyberpunk

Lo studio ci ha offerto una versione di prova del gioco composta da due capitoli: il primo è disponibile per tutti nella demo di Steam , mentre il secondo è esclusivo per la stampa. Non correte quindi subito sulla piattaforma di Valve, ma rimanete in questa pagina per scoprire tutti i dettagli per ora noti sul gioco e leggete il nostro provato di Read Only Memories Neurodiver .

Sono passati quasi otto anni dalla pubblicazione dell'apprezzato 2064 Read Only Memories, l'avventura punta e clicca cyberpunk di MidBoss . Il team si è certamente preso il proprio tempo per confezionare un seguito e, finalmente, abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino quanto hanno realizzato, grazie a una demo di Read Only Memories Neurodiver.

Di nuovo a NEO-SF

A sinistra Luna/ES88, al centro Gate: i personaggi principali di Read Only Memories Neurodiver

L'anno è il 2070, quatto anni dopo il capitolo originale, ma l'ambientazione è sempre quella: NEO-SF, ovvero "Neo San Francisco". La città americana, con il suo mix di strutture d'epoca e futuristici edifici cyberpunk, è dominata da umani, ibridi e ROM, ovvero robot d'assistenza dotati di un'avanzata IA.

Inoltre, ci sono gli Esper, esseri umani in grado di connettere le propria mente a quella degli altri. Noi prendiamo il controllo proprio di una di essi, Luna, una giovane donna nota con il nome in codice di ES88. Luna lavora per MINERVA, una potente organizzazione specializzata in neurotecnologia e fenomeni extrasensoriali. Con il supporto del Neurodiver, una sorta di strano polpo intelligente, ES88 è in grado di entrare nei ricordi delle persone e correggere eventuali danni. Questa capacità è fondamentale in quanto un esper indipendente - Golden Butterfly - sta andando in giro a sabotare le menti di molteplici persone: chi è in realtà? Qual è il suo obbiettivo? Starà a noi scoprirlo. Abbiamo visto purtroppo troppo poco della trama per poter giungere a conclusioni, ma la partenza è intrigante e non vediamo l'ora di proseguire.

Nella demo abbiamo modo di scoprire i primi dettagli su Golden Butterfly già alla fine del primo capitolo, con il secondo che serve per dare il via alla vera investigazione e a incontrare una vecchia conoscenza, Lexi Rivers, ora detective privato. Prima di allora, però, veniamo introdotti a Luna e alla sua guardia del corpo, la torreggiante e pratica Gate in grado di far arrossire la protagonista in un nulla, sottintendendo che tra le due potrebbe sbocciare una relazione entro la fine dell'avventura. Facciamo anche la conoscenza di altri collaboratori di Luna presso MINERVA, in un per ora piccolo ma sicuramente interessante cast. Ogni personaggio, in poche linee di dialogo, è stato in grado di dominare la scena mostrando caratteristiche ben definite, che emergono sia tramite la scrittura che la presentazione audio-visiva.

Diciamo subito che ad averci fortemente convinto è il doppiaggio. Ovviamente, come per tutte le componenti, dovremo vedere come andrà avanti il gioco, ma per il momento ogni personaggio presentato è doppiato in modo perfetto, con anche una grande varietà di accenti, il che aiuta a dare veramente la sensazione di essere all'interno di una grande città multiculturale e futuristica. Anche a livello visivo inoltre i passi in avanti sono notevoli. Gli otto anni di distanza dal primo capitolo sono chiaramente stati sfruttati anche per ampliare le ambientazioni e puntare a un livello di dettaglio nettamente superiore. Basta un rapido confronto nelle immagini qui sotto per farsi un'idea.

In generale, ogni area è più grande e necessita di muovere la visuale per trovare ogni elemento interagibile ed è anche più densa di pixel. Inoltre ci sono più elementi animati, che aiutano a dare un po' più di dinamismo all'ambiente. Come già detto, dovremo attendere il gioco completo per opinioni definitive, ma Neurodiver pare essere un netto passo in avanti a livello visivo.