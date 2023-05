Chrono Odyssey: primo video di gameplay svela l'aspetto di questo atteso MMORPG per PC, PS5 e Xbox

Chrono Studio ha pubblicato il primo trailer di gameplay di Chrono Odyssey, MMORPG in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. L'obiettivo del filmato è quello di dare una panoramica il più possibile completa e approfondita del gioco.

Se ricordate, Chrono Odyssey fu annunciato nel 2020, ma da allora non se n'era saputo più niente. Da notare che il nuovo trailer, che potete vedere qui di seguito, non cita le versioni mobile, pur annunciate a suo tempo.

Samuel Seo, il PD di Chrono Studio, ha pubblicato un messaggio sul PlayStation Blog di commento al nuovo trailer, spiegando che "Quello che vogliamo per Chrono Odyssey è che porti avanti l'eredità degli amatissimi MMORPG che hanno superato la prova del tempo. A prima vista, Chrono Odyssey può sembrare il tipico MMORPG, ma ciò che lo distingue da tutti gli altri è la sua grafica senza pari, frutto del motore grafico UE5 e della nostra ampia esperienza."

Quindi ha parlato del sistema di combattimento, spiegandolo brevemente: "Il combattimento è un'esperienza elettrizzante, con elementi imprevedibili e al contempo controllabili. Impara le basi dell'attacco, della difesa e della schivata e passa da un'arma all'altra in tempo reale per avere la meglio in battaglia. Preparati per l'inaspettato però: gli schemi di attacco del nemico sono tanto vari quanto letali, e questo non fa che aggiungere un ulteriore velo di tensione a ogni scontro. Quindi tieni gli occhi aperti, affina le tue abilità e goditi l'adrenalina del combattimento.

Scegli tra sei classi diverse: spadaccino, ranger, stregone, paladino, berserker e assassino, prima di intraprendere il tuo epico viaggio. E non dimenticare di rendere il tuo personaggio unico con le opzioni di personalizzazione, come il genere e l'aspetto, che ti permetteranno di esprimere la tua personalità e di creare uno stile di combattimento che ti rispecchi davvero."

Spazio anche per l'open world di Setera, dove sarà ambientato il Chrono Odyssey: "Entra nel fantastico mondo di Setera, una sconfinata area open world che ti farà scoprire un universo in continua evoluzione. Immergiti nello scenario suggestivo che si trasforma a ogni stagione, con un realismo che cattura l'essenza di un ambiente vivo e pulsante."

Dettagli anche per il potere del tempo e il gioco di squadra, due elementi essenziali del gameplay:

Il potere del tempo

L'enigmatico potere del Cronotector è la chiave per sbloccare il pieno potenziale del tuo viaggio. Nella tua avventura in questo mondo, comprenderai l'importanza simbolica di Chrono, una forza che non solo guida la trama, ma svolge anche un ruolo fondamentale nel combattimento e nell'avanzamento. Grazie alla capacità di manipolare il tempo e lo spazio, potrai fermare ogni momento, riavvolgere gli eventi, esplorare altre linee temporali e superare sfide apparentemente insormontabili.

Il gioco di squadra la fa da padrone

Preparati a ingaggiare battaglie epiche al fianco di centinaia di altri giocatori: la strategia, l'abilità e il lavoro di squadra ne decideranno le sorti. Che tu debba affrontare bestie enormi o competere per il dominio contro altre fazioni, dovrai dare il massimo e trovare alleati fidati che ti sostengano nel perseguimento della vittoria. E quando arriverà il momento di affrontare l'enorme Eltanius, uno dei tanti potenti boss del mondo di gioco, assicurati di avere la giusta preparazione per la prova di forza e volontà che ti aspetta.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Chrono Odyssey non ha ancora una data d'uscita ufficiale.