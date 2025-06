Chrono Odyssey sembra partito molto bene su Steam: l'MMO coreano in fase di prova sta convincendo?

La fase di prova non è ancora finita e i dati potrebbero migliorare, ma già ora il videogioco è stato in grado di raggiungere un picco di 65.752 giocatori (al momento della scrittura, perlomeno).

I dati di Chrono Odyssey

Potrebbe sembrare una cifra non troppo elevata, visto che i record di Steam si calcolano in milioni e regolarmente molti giochi che vengono categorizzati "di successo" superano le centinaia di migliaia di accessi contemporanei, ma bisogna considerare che è solo una fase di prova ad accesso limitato da parte di un nuovo team che lavora su una nuova IP: è in breve un buon risultato che dovrebbe attirare l'attenzione.

Ovviamente il numero di accessi non si trasforma automaticamente in un alto livello di apprezzamento, visto che è possibile che il pubblico non sia particolarmente convinto da quanto sta provando, ma in linea di massima il grafico di Steam DB vede un buon numero di accessi nel corso delle varie ore del test.

Dovremo attendere per vedere qual è l'opinione del pubblico, ma nel frattempo potete scoprire di più su Chrono Odyssey tramite il nostro provato.