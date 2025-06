PlayStation Store, Rimasterizzazioni e Retrò: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Torna su PlayStation Store la promozione Rimasterizzazioni e Retrò, che pesca nell'ormai ampissimo mare di questo genere di produzioni per consegnarci una serie di offerte da non perdere.

Quali sono le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5 disponibili nell'ambito della tradizionale promozione Rimasterizzazioni e Retrò su PlayStation Store? Valida fino al 25 giugno, l'iniziativa promette sconti che arrivano al 75% e che coinvolgono appunto un'ampia selezione di riedizioni, fra remaster ed esperienze in stile retrò. Tra gli affari da non perdere c'è senza dubbio la prima riduzione di prezzo in assoluto per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ma nell'elenco dei titoli scontati troviamo anche Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, Persona 3 Portable, Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, The Talos Principle: Reawakened e The Thaumaturge.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Come detto, ci troviamo di fronte alla prima promozione in assoluto su PlayStation Store per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, che con un -20% è disponibile a 43,99€ anziché 54,99€: non si tratta di una riduzione sostanziale, certo, ma chi aveva già intenzione di acquistare l'eccellente remaster del classico Bethesda sarà senz'altro felice di poterne approfittare. Ricostruito in Unreal Engine 5, lo straordinario action RPG pubblicato originariamente nel 2006 non è mai stato così bello da vedere: ogni asset risulta rimodellato, dagli scenari ai personaggi, dalle animazioni agli effetti visivi, e la regione di Cyrodiil può ora contare su scorci decisamente più suggestivi. Non solo: gli sviluppatori hanno anche introdotto alcune novità al fine di rendere il gameplay più moderno e accessibile. La remaster può contare sul comparto audio che i nostalgici ancora ricordano con piacere, con l'iconico doppiaggio e le musiche di Jeremy Soule, e include nativamente anche le espansioni Knights of the Nine e Shivering Isles, il che moltiplica la durata totale dell'esperienza, per un'avventura che punta a intrattenerci per centinaia di ore, letteralmente. Uno sguardo agli scenari di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, il risultato di tutti questi sforzi è un prodotto fortemente rinnovato, assolutamente ricco di atmosfera e forte di una struttura davvero corposa, ma che sotto al cofano rimane ancorato al suo impianto originale, in un'inevitabile alternanza fra pregi e difetti.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 L'uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si avvicina e così Konami ha pensato bene di lanciare una nuova offerta su Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Grazie alla promo Rimasterizzazioni & Retrò, infatti, la raccolta degli episodi classici della serie diretta da Hideo Kojima potrà essere vostra con uno sconto del 50%, dunque a 29,99€ anziché 59,99€. Uno degli episodi classici inclusi in Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 Il pacchetto è decisamente ricco e include non soltanto Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ma anche i due episodi a 8 bit, ovverosia Metal Gear: Snake's Revenge e Metal Gear 2: Solid Snake, che ai tempi hanno provveduto a introdurre i personaggi e le meccaniche che Kojima ha poi sviluppato sulle console PlayStation. Non è finita qui, perché la collection si distingue per la presenza di alcuni extra di grande valore per i fan di Metal Gear Solid, nella fattispecie le sceneggiature e gli artbook, due graphic novel scaricabili e le colonne sonore in formato digitale: un set completo per lanciarsi in un appassionante viaggio fra i ricordi di un franchise che ha fatto la storia del videogioco. Snake impugna la pistola in Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 Tutti i titoli della raccolta si presentano in una versione rimasterizzata, caratterizzata da risoluzione e frame rate aumentati (dove possibile), nell'ambito di un'opera di rinnovamento tecnico che riesce a valorizzare la direzione di stampo cinematografico ma non toglie legnosità al gameplay: ne abbiamo parlato nella recensione di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1.

Persona 3 Portable Disponibile a soli 9,99€ anziché 19,99€, dunque a metà prezzo, Persona 3 Portable rappresenta un capitolo fondamentale nella storia della serie Atlus, avendo stabilito le basi su cui sono poi stati sviluppati gli acclamati Persona 4 e Persona 5. Parliamo infatti di un gioco che miscela esplorazione, dungeon, combattimenti a turni e simulazione di vita quotidiana con tanto di dinamiche sociali che influenzano la crescita del protagonista. Una sequenza di combattimento di Persona 3 Portable La storia ruota intorno a un gruppo di studenti del liceo Gekkoukan che decidono di combattere le misteriose Ombre che emergono durante l'Ora Buia, un momento fuori dal tempo percepibile solo da pochi eletti. Il protagonista, trasferitosi da poco nella scuola, scopre di possedere il potere del Persona e di poterlo evocare anche in alcune varianti, peculiarità che lo rende centrale nella lotta contro questa minaccia sovrannaturale. Da non confondere con il recente remake, Persona 3 Reload, la remaster elimina diversi elementi visti su PS2, come le sequenze animate e l'esplorazione libera degli ambienti, sostituite da schermate statiche in stile visual novel. L'unico spazio tridimensionale esplorabile resta il Tartaro, un'enorme torre labirintica generata proceduralmente che rappresenta la sfida principale dal punto di vista ludico. Una fase esplorativa di Persona 3 Portable Il pur collaudato sistema di combattimento mostra i segni del tempo, risultando meno dinamico rispetto ai successori, ma l'introduzione di miglioramenti alla qualità della vita, come il salvataggio rapido e l'interfaccia semplificata, rendono questa edizione la più accessibile. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di Persona 3 Portable.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle Uno dei pacchetti più spettacolari e frenetici disponibili su PlayStation Store può essere vostro con il 75% di sconto grazie alle offerte, a 9,99€ anziché 39,99€: un'occasione da non perdere se volete fare vostro il Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, raccolta rimasterizzata che include i due iconici action game firmati PlatinumGames. Bayonetta si prepara alla battaglia nel Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle Bayonetta resta ancora oggi il manifesto dello stylish action, genere nato dalla mente di Hideki Kamiya e perfezionato proprio con l'arrivo della strega di Umbra. Nel gioco quest'ultima si risveglia dopo un lungo sonno e si ritrova coinvolta in un'epica battaglia fra luce e oscurità, armata di quattro pistole montate su mani e piedi, pronta a inanellare combo spettacolari nella gloria dei sessanta frame al secondo. Il fulcro del gameplay è rappresentato dal celebre Witch Time, che si attiva schivando con tempismo perfetto e rallenta il tempo attorno alla protagonista, offrendo finestre d'attacco cruciali e accesso a devastanti Quick Time Event durante gli scontri con i boss. A rendere il tutto più gratificante contribuisce il sistema a punteggio, con valutazioni per ogni "versetto" che stimolano il perfezionismo dei giocatori. Uno scontro a fuoco nel Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle Anche Vanquish, ideato da Shinji Mikami, sfoggia un'idea geniale che ne definisce la struttura: la scivolata potenziata, resa possibile da una tuta sperimentale dotata di propulsori. Questo elemento, assieme a un sistema di coperture mutuato da Gears of War, innalza lo sparatutto del team giapponese fra gli action più dinamici e frenetici di sempre. Avete letto la nostra recensione di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle?

The Talos Principle: Reawakened Anche nel caso di The Talos Principle: Reawakened ci troviamo di fronte a una rivisitazione in Unreal Engine 5 che va ad arricchire in maniera sostanziale il comparto grafico originale dell'avventura a base puzzle realizzata da Croteam, e che con gli ultimi sconti del PlayStation Store può essere vostra a 29,99€ anziché 39,99€, con un risparmio del 25%. La rinnovata grafica di The Talos Principle: Reawakened Si tratta della prima promozione in assoluto per il remake, che non si limita a rifarsi il trucco bensì introduce nuovi elementi narrativi, un capitolo inedito rispetto alla campagna originale con un personaggio completamente nuovo, Alexandra Drennan, l'espansione Road to Gehenna e infine il Puzzle Editor, che permette appunto di creare i propri enigmi e condividerli con la community.