Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle, la recensione

La recensione di Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle è probabilmente tra le più derivative degli ultimi anni. Oltre ad essere due titoli di gran successo fin dal loro debutto, sono stati riproposti a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro anche su PC e, nel caso di Bayonetta, si è andata aggiungendo anche la riedizione in coppia con il sequel su Nintendo Switch. Per quanto ridondante però, ci è sembrato giusto analizzare anche questi nuovi porting, soprattutto per scongiurare qualsiasi problematica dovuta all'aspetto tecnico.

Bayonetta: la strega ormai matura e d'esperienza

La strega nata in casa Platinum Games dalla geniale inventiva di Hideki Kamiya e del suo team rappresenta ancora oggi un vero e proprio punto di riferimento per lo stylish action. Il genere nato proprio dallo stesso autore giapponese con Devil May Cry era stato in grado di raggiungere, con Bayonetta, un definitivo stato di grazia. Purtroppo la versione PlayStation 3 soffriva di una quantità di problemi tecnici che ne avevano affossato la percezione da parte dell'utenza, senza per questo rovinarne la reputazione acquisita col tempo anche e soprattutto grazie alla versione Xbox 360, sostanzialmente migliore della controparte.



Il primo capitolo della trilogia (aspettando che il terzo titolo torni a farsi vedere) racconta il risveglio e il ritorno alla ribalta della strega che dà il nome al gioco, capace com'è di combattere in maniera magistrale e di aggiungere alle proprie abilità melee anche quattro pistole su altrettanti arti. La campagna, divisa nelle solite iconiche missioni, si conclude in una dozzina di ore senza troppi picchi narrativi, ma con quel gusto per il trash che è sempre stato prerogativa del genere fin dagli albori. Nonostante la facciata tamarra e poco approfondita, l'immaginario di Bayonetta risulta comunque più interessante e ricercato di quanto non ci si possa attendere da un titolo del genere, grazie anche all'approfondimento dell'universo avvenuto successivamente con il secondo capitolo, quest'ultimo però esclusiva di Nintendo.





Dal punto di vista del gameplay, la ciliegina sulla torta di un sistema action già rodato negli anni lo si riscontra nel cosiddetto Witch Time: una tecnica praticata dalle streghe di Umbra e utile a rallentare il tempo intorno a loro. Nella fruizione del gameplay questo elemento non fa che aggiungere un piano importantissimo alla sequenza di combo: la schivata. Riuscire ad utilizzare questa tecnica al momento giusto comporta appunto il rallentamento del tempo per i nostri avversari e non per noi, dettaglio che permette di cambiare totalmente le sorti della battaglia. Attivare il Witch Time significa darci il tempo di assestare più colpi, di combattere agilmente più nemici insieme e anche di attivare una serie di quick time event che diventano il fiore all'occhiello di boss fight tra le più ispirate del decennio. La scelta di inserire questa meccanica è ciò che ha reso Bayonetta il capolavoro che è ancora oggi, capace di non soffrire minimamente del passaggio del tempo. Padroneggiare gli stili, le diverse combinazioni di armi da fuoco e il Witch Time, significa arrivare all'espressione massima del gameplay del gioco, spingendoci a voler completare ogni incontro senza essere mai colpiti.



A venire incontro al giocatore per quanto concerne la soddisfazione personale ci pensano i soliti punteggi tanto cari ai giochi di Platinum Games. Ogni sezione è infatti divisa in "versetti" alla fine dei quali viene assegnato un punteggio che è una media dei valori raggiunti nel corso del segmento stesso.



Dal punto di vista tecnico, su PS4 Pro il gioco si comporta egregiamente, mantenendo granitici i 60fps già visto qualche anno fa su PC e facendo dimenticare con piacere il passato a tutti gli utenti Sony. Difficile attendersi un titolo spaccamascella dal punto di vista della conta poligonale, ma le curve di Bayonetta sono ancora tutte al loro posto e, diciamocelo, questa è l'unica cosa che conta davvero.