L'aggiornamento di No More Room in Hell 2 fa sì che il videogioco cambi genere nel mezzo del match

No More Room in Hell 2 ha ottenuto un nuovo aggiornamento che introduce una nuova interessante idea: nel caso nel quale il numero di giocatori calino troppo in un match, l'opera cambia genere e diventa un gioco a estrazione invece che obbligare l'utente a perseguire l'obiettivo regolare.

I dettagli sull'aggiornamento di No More Room in Hell 2

Di norma No More Room in Hell 2 mette 8 giocatori in una mappa, facendoli partire da punti differenti, e gli chiede di radunarsi e perseguire un obiettivo finale, mentre combattono contro gli zombie. Il problema è che non tutti sopravvivono abbastanza per poter raggiungere gli altri e anche quando si è in gruppo il fallimento è sempre possibile.

La conseguenza è che in questo modo molti match erano condannati al fallimento se il numero di giocatori calava troppo e, visto che il personaggio muore in modo definitivo e si deve ripartire ogni volta con un nuovo, molti abbandonavano l'opera per la frustrazione.

L'aggiornamento di No More Room in Hell 2 appena pubblicato permette invece, quando il numero di giocatori vivi cala a tre, di abbandonare la missione e provare a raggiungere uno dei molti bunker presenti nella mappa, così da scappare (o "fare una estrazione") abbandonando gli altri utenti.

La fuga concede pochissime risorse e non dà esperienza, ma è un modo per tenere in vita il personaggio e dare almeno la possibilità di "vittoria" anche in quelle partite che sono chiaramente destinate al fallimento.

Ricordiamo che No More Room in Hell 2 è creato dagli autori di Chivalry 2.