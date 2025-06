Su Steam sono iniziati i saldi estivi di Electronic Arts, da EA Sports FC 25 a It Takes Two

Tra gli sconti in evidenza c'è EA Sports FC 25 , che ora è sceso a 13,99 euro con un corposo sconto dell'80%. Anche l'Ultimate Edition è in offerta, e potrete acquistarla per 39,99 euro beneficiando di una riduzione del 60%. Cambiando completamente genere, se non avete ancora giocato a It Takes Two potete rifarvi ora che il gioco è scontato a 9,99 euro, contro i 39,99 euro canonici.

Altre offerte attive

Proseguiamo con Star Wars Jedi: Survivor a 12,59 euro. In questo caso lo sconto è di ben l'80%, con la possibilità anche di acquistare la Deluxe Edition al prezzo ridotto di 31,49 euro. Dragon Age: The Veilguard invece è a metà prezzo per 29,99 euro.

Se vi siete stancati di Monster Hunter Wilds ma volete dare la caccia a qualche mostro particolarmente aggressivo, vi segnaliamo che Wild Hearts è in promozione a 10,49 euro, scontato dell'85%. Segnaliamo anche Dead Space Remake a 11,99 euro, A Way Out a 5,99 euro, Need for Speed Unbound a 9,79 euro e Burnout Paradise Remastered a 4,99 euro.

It Takes Two

Se siete interessati, trovate l'elenco completo delle offerte di Electronic Arts su Steam a questo indirizzo. Saranno valide fino al 10 luglio. Al momento sono attivi anche i saldi per il 25° anniversario del franchise di Total War.