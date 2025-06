L'attore di Red Dead Redemption 2 ammette di aver "fuorviato" i fan con la promessa di un grande annuncio

Questo ha portato molti a credere che fossero in arrivo notizie su una revisione current-gen per Red Dead Redemption 2 , potenzialmente introducendo quella patch a 60 FPS che tutti stavamo aspettando. Nulla di tutto questo però è stato annunciato.

Di cosa parlava veramente l'attore di Red Dead Redemption

Il suo messaggio iniziale recitava come segue: "Ho una notizia veramente eccitante. Non posso condividerla con voi in questo momento. Mi sta uccidendo. Entro la fine di questa settimana, spero prima - non proprio domani, ma sicuramente prima di venerdì. Oh, santo cielo! La notizia che devo condividere, e non sarò l'unica a condividerla, non vedo l'ora che sappiate cosa sta succedendo. E questo è tutto ciò che posso dire. Non riesco a pensare ad altro in questo momento. Lo saprete presto. Sono così eccitato che non riesco a pensare a nient'altro, soprattutto giocando questo gioco, se non alla voglia di dirvi qualcosa di così importante."

Successivamente, nel video che potete vedere qui sopra, ha fatto marcia indietro affermando che lui non fa annunci a nome di Rockstar Games e che ha "fuorviato alcune persone" spingendole a pensare che ci fosse un annuncio in arrivo per il videogioco.

Alla fine, secondo una immagine promozionale apparsa su Reddit, si è dedotto che l'annuncio era in realtà un incontro che avrà luogo a Tampa (Florida, USA) dall'8 al 10 agosto durante il National Gaming Expo: lì si terrà un "Meet and Greet" con tutto il cast principale dei due capitoli di Red Dead Redemption. Certamente una cosa simpatica e piacevole per i fan in zona, ma non proprio l'annuncio mondiale che molti si aspettavano.