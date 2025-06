Pokémon Scarlatto e Violetto regalano un Crinealato competitivo, ma avete poco tempo per riscattarlo

Di tanto in tanto Game Freak offre in regalo dei Pokémon ai giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto, in particolare per festeggiare lo svolgimento di competizioni e tornei ufficiali. Questa volta la casa regala un Crinealato, la versione Paradosso di Misdreavus, pensato per il competitivo tramite un codice promozionale.

Questo esemplare è basato su quello usato dal giocatore Hyuma Hara per vincere i Campionati Pokémon del Giappone lo scorso anno, dunque parliamo di un ottimo elemento per affrontare i match competitivi.