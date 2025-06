Sega ha svelato per errore le vendite di Like a Dragon, Sonic Frontiers, Persona 3 Reload e molti altri giochi

Grazie a un errore grossolano presente nell'ultimo report per gli azionisti di Sega , sono state svelate le vendite totali di molti giochi della casa giapponese, tra cui Like a Dragon: Infinite Wealth, Shin Megami Tensei V, Persona 5 Royal, Persona 3 Reload e Sonic Frontiers.

Bene Sonic e Persona

Secondo questi dati, Persona 5 Royal ha raggiunto quota 7,25 milioni di copie complessive, mentre il remake Persona 3 Reload ha superato i 2,07 milioni di unità, nonostante la disponibilità su PC e Xbox Game Pass. Sonic conferma il suo status di franchise solido, con 4,57 milioni di copie per Sonic Frontiers e 3,5 milioni per Team Sonic Racing. Like a Dragon: Infinite Wealth, invece, non è andato oltre a 1,66 milioni di copie in un anno e mezzo, un risultato inferiore rispetto ai 2,86 milioni registrati da Yakuza: Like a Dragon.

Il cast di Persona 5

Ecco l'elenco completo delle vendite totali:

Like a Dragon: Infinite Wealth - 1,66 milioni di copie

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 960.000 copie

Persona 3 Reload - 2,07 milioni di copie

Sonic Superstars - 2,43 milioni di copie

Sonic Frontiers - 4,57 milioni di copie

Total War: Warhammer III - 2,34 milioni di copie

Shin Megami Tensei V (inclusa Vengeance) - 2,11 milioni di copie

Yakuza: Like a Dragon - 2,86 milioni di copie

Persona 5 Royal (inclusa la versione remaster) - 7,25 milioni di copie

Team Sonic Racing - 3,5 milioni di copie

Total War: Three Kingdoms - 3,21 milioni di copie

Sega ha anche annunciato - questa volta non per errore - che Metaphor: ReFantazio ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite, e ha fissato un periodo di uscita indicativo per Persona 4 Revival e Stranger Than Heaven.