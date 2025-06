Final Fantasy 16 è in sviluppo per Nintendo Switch 2? Naoki Yoshida sembra suggerirlo

Final Fantasy 16 poche settimane fa è approdato su Xbox Series X|S, ma a quanto pare potrebbe essere in lavorazione anche una conversione per Nintendo Switch 2 dell'avventura con protagonista Clive Rosfield.

Al momento non c'è nulla di ufficiale, ma uno scambio di battute tra il director Naoki Yoshida e il creative director Kazutoyo Maehiro, durante una diretta di Final Fantasy XIV: Letter from the Producer, sembra suggerire che qualcosa bolla in pentola - o che, quantomeno, l'idea sia stata presa in seria considerazione.